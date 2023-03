Losada onthult drie Belgische clubs met wie hij in gesprek was: "Die clubs zag ik wel zitten"

Hernan Losada staat momenteel aan het roer bij Montréal in de MLS en won afgelopen weekend er zijn eerste wedstrijd. In een interview met GvA onthult hij dat er ook mogelijkheden in België waren.

De ex-coach van Beerschot was eerder al in de MLS aan de slag bij DC United, maar werd daar ontslagen. In de tussenperiode zocht hij naar de juiste uitdaging en die kon ook in België gelegen hebben. "Ik heb met een heleboel clubs ­gesproken, maar wilde niet zomaar een club aannemen om opnieuw in België aan de slag te gaan", aldus Losada. "Anderlecht, Cercle en Charleroi waren concrete pistes." "Die clubs zag ik wél zitten. Maar uiteindelijk draaiden de gesprekken op niets uit. Achteraf gezien misschien niet eens zo erg. Want de MLS past eigenlijk beter bij mijn manier van spelen. Hier spelen de meeste clubs om te winnen, nooit om niet te verliezen."