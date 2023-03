Anderlecht onderuit in oefenmatch, twee opvallende namen in basiselftal

Anderlecht werkte vandaag een oefenwedstrijd af op bezoek bij PSV Eindhoven. Paarswit verloor de partij met 2-0.

RSC Anderlecht trok naar Eindhoven om tegen de nummer drie uit de Eredivisie een oefenwedstrijd af te werken. Door de interlandbreak en blessures bij Anderlecht moest Riemer stevig schuiven in zijn elftal.

Zo stond Van Crombrugge in doel, omdat Verbruggen naar Oranje is. Riemer gaf een basisplaats aan Marco Kana en Hannes Delcroix. Mogelijk zijn zij na hun blessures opties om de komende wedstrijden in de Jupiler Pro League minuten te pakken.

Anderlecht verloor de partij met 2-0. Nassoh en Amin-Doudah, één van de Belgen bij PSV, zorgden voor de goals. Ook Thorgan Hazard speelde mee, maar hij werd tijdens de eerste helft al opnieuw vervangen.