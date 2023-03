Kinesist laat licht schijnen over blessure Verschaeren: "Nabije toekomst niet rooskleurig"

Voor Anderlecht is het een ramp dat Yari Verschaeren nu zoveel maanden aan de kant staat. Maar vooral voor de speler zelf is het een zware tijd, want de onzekerheid gaat beginnen knagen. Kan hij op hetzelfde niveau terugkeren? Kinesist Bart Dingenen predikt geduld.

Een kruisbandblessure is zowat het ergste wat je als voetballer kan tegenkomen. "Het is bijna niet te voorspellen en treft niet alleen grote, sterke atleten, maar ook kleine en wendbare spelers zoals Verschaeren", vertelt Dingenen bij Sporza. Hij pleit vooral voor een geduldige opbouw. "Als spelers te snel opnieuw voetballen, zien we geregeld in de data dat ze nooit meer hetzelfde niveau halen qua aantal speelminuten, meters in hoge snelheid en zelfs goals." Verschaeren zal door een zware tijd gaan. "Over het algemeen ziet zijn nabije toekomst er niet rooskleurig uit", meent Dingenen. "Maar er zijn voldoende voorbeelden van atleten die wel sterker terugkomen. Deze blessure betekent niet dat zijn carrière nu naar de vaantjes is, helemaal niet."