KV Kortrijk vindt een oplossing voor Aleksandar Radovanovic

Aleksandar Radovanovic werd door Bernd Storck aan de kant geschoven bij KV Kortrijk. Nu is er een oplossing gevonden.

De 29-jarige verdediger wordt tot 30 juni uitgeleend aan Austin FC in de Amerikaanse MLS-competitie. Er is een aankoopoptie opgenomen in de deal.

Radovanovic heeft bij KV Kortrijk nog een contract lopen tot 30 juni 2024. Hij moet er bij het Amerikaanse Austin de geblesseerde Julio Cascante vervangen.

“Aleksandar is een ervaren, linksvoetige middenvelder die kwaliteit en diepte toevoegt aan de defensieve opties van het team”, zei Austin interim sportief directeur Sean Rubio in een persbericht. “We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen bij de club en in de stad.”

“Ik ben enthousiast om bij Austin FC te komen en sta te popelen om het team te helpen hoe ik ook kan,” zei Radovanovic zelf. “De club heeft een ongelooflijke fanbase en ik kan niet wachten om voor het eerst in het Q2 Stadium te spelen.”