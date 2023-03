'Standard wil sterkhouder aan boord houden, maar Serie A komt dichter en dichter'

Standard is volop zijn ploeg voor de komende seizoenen aan het samenstellen. Enkele sterkhouders wil de club absoluut verlengen of definitief binnenhalen.

Standard heeft aardig wat sterkhouders lopen die slechts op uitleenbasis deel uitmaken van de ploeg. Eén van hen is Philip Zinckernagel die gehuurd wordt sinds vorige zomer van het Griekse Olympiakos.

De Deen zou zelf graag aan boord blijven en ook Standard ziet graten in een verlengd verblijf. Volgens transferjournalist Ekrem Konur is de Luikse club volop bezig met onderhandelingen met Olympiakos om Zinckernagel binnen te halen.

Olympiakos legde vorige zomer 2 miljoen euro op tafel voor Zinckernagel en zal hem dus zeker niet voor minder laten gaan. De Deen kan echter ook naar Genoa, de zusterclub van Standard, die volgend seizoen wellicht de overstap maakt naar de Serie A.

Momenteel staat Genoa op een tweede plek in de Serie B, waardoor de promotie heel dichtbij is. Wellicht kiest Zinckernagel in dat geval liever voor de Italiaanse competitie dan een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.