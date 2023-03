Chaos in de JPL door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal: vier maanden, hoe is dat mogelijk?

Vier maanden! Zolang deed de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal erover om een besluit te nemen over de stopgezette wedstrijd Charleroi-KV Mechelen. En uiteindelijk kwamen ze tot het besluit dat de wedstrijd moet herspeeld worden. Dat wordt een boeltje als het BAS de beslissing niet terugdraait.

Kijk, als wij in de schoenen van Anderlecht, OH Leuven of Cercle Brugge stonden zouden we immers ook niet blij zijn. Charleroi wordt door de beslissing immers bevoordeeld in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie.

Samen met drie voorgenoemde clubs zijn ze immers nog in de running om dat laatste play-off-ticket. Maar aangezien KV Mechelen enkel nog de bekerfinale te spelen heeft en Charleroi alles uit de kast zal halen om die te herspelen wedstrijd te winnen, kunnen we ons goed voorstellen dat Malinwa zijn sterkhouders op de bank zal houden.

Charleroi heeft een wel meer dan bovengemiddelde kans om die wedstrijd te winnen tegen een tegenstander die nu niets meer te winnen of te verliezen heeft. Het getalm van het DRP heeft ervoor gezorgd dat onze competitie weer een kafka-stunt rijker is.

Het bondsparket en KV Mechelen zijn intussen naar het BAS getrokken. Wat te begrijpen is. Iedereen met enig logisch verstand weet dat scheidsrechter Jan Boterberg in de geest van het reglement handelde. Die wedstrijd kon nooit meer hervat worden. Hij volgde gewoon de logica, al sloeg hij een stap over.

Maar de chaos is nu al niet meer te overzien. De kalendermaker weet ook niet wanneer hij die wedstrijd nog zou moeten inplannen. En je weet dat hier nog het laatste woord niet over gesproken is.