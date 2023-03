Filip Joos is enorm verrast over Union en Club Brugge: "En als ze mochten kiezen, dan zouden ze hem nu halen"

Je hebt indruk maken en je hebt indruk maken met een grote I. De prestaties in Europa van onze Belgische teams hebben heel wat losgemaakt.

Zeker het middenveld van Union SG maakt de voorbije weken indruk, met een scorende Lapoussin en Teuma, een steeds kwieke Lazare en ook Lynen.

"Hij speelde heel slim, ook tegen Union Berlin. Hij doet het echt met verve. Dat Nielsen een krater naliet met zijn vertrek bij Union?"

"Als je op dit moment de Nielsen van Club Brugge of de Lynen van Union SG dit seizoen zou vergelijken, dan zouden ze Lynen gaan halen om zich te verbeteren."

"Wie had in november rond het WK nog gedacht dat we niet Club Brugge als strafste prestatie van het seizoen in Europa zouden noemen?"

Onvatbaar

"Het is bijna onvatbaar dat de drie clubs nu op een hogere wolk lopen dan Club Brugge de voorbije maanden", aldus Joos in De Tribune.

"Hoed af voor Club Brugge, maar dat het bijna nog ging overvleugeld worden hadden we toch nooit kunnen bedenken?"