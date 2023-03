"See you in London": Gent kan in sneltempo groot nieuws aankondigen met het oog op bezoek aan West Ham

Het is voor Gent aftellen naar de dubbele ontmoeting met West Ham. Een trip naar Londen zit er dus ook in voor de Gentenaars.

De derdelaatste uit de Premier League is immers de tegenstander van de Buffalo's in de kwartfinales van de Conference League. Ondanks dat West Ham het in Engeland moeilijk heeft, blijft dit een enorm boeiende affiche die ook leeft onder de supporters.

Dat is ook duidelijk geworden bij de Gentse ticketverkoop voor de terugwedstrijd in London Stadium op 20 april. Met welke uitgangspositie Gent ook naar daar trekt, het zal kunnen rekenen op de voltallige steun van zijn supporters.

Om 17u begon vandaag de verkoop voor de kaarten voor het bezoekersvak in die return. Nog geen half uur later waren alle kaarten al de deur uit en dat zijn er toch zo'n 3000. Vele tickets werden uiteraard wel verdeeld via de supportersfederatie. In elk geval: het bezoekersvak zal bomvol zitten wanneer West Ham Gent ontvangt.