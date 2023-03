Dit heeft Karel Geraerts te zeggen nadat hij Trofee Raymond Goethals won

De Trofee Raymond Goethals gaat voor het tweede jaar op rij naar Union SG. Na Felice Mazzu in 2021 was de prijs in 2022 voor Karel Geraerts.

Karel Geraerts nam bij Union SG over toen Felice Mazzu richting RSC Anderlecht trok. Ondertussen weten we al hoe het voor beiden liep. Geraerts kon bevestigen en stalt de ploeg momenteel op een tweede plaats in de Jupiler Pro League.

Dat leverde hem nu ook de Trofee Raymond Goethals op. “Iedereen die een individuele prijs wint, is daar trots en fier op”, zegt Geraerts. “Maar op het einde primeert altijd het ploegbelang.”

Union doet het niet alleen in de Jupiler Pro League goed. Hij pakte ook de halve finale van de Croky Cup en zit in de kwartfinale van de Europa League. “Ik kan niet klagen over het voorbije jaar. We hebben in alle competities goeie resultaten behaald, het kampioenschap, de beker en Europa. Heel Union heeft het goed gedaan”, gaat Geraerts verder.

Geraerts wil niet kiezen tussen de titel of Europa. “Ze zijn voor mij allebei prioriteit. Ik kan geen competitie hoger plaatsen dan de andere. Samen met de ploeg willen wij zowel in Europa als in de titelstrijd zover mogelijk geraken”, besluit de trainer.