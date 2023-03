'Nieuwe wereldgoal zorgt ervoor dat Club Brugge toptransfer van Nusa niet meer kan tegenhouden'

Amper 17 jaar is Antonio Nusa, maar het talent druipt er werkelijk van af. Een transfer lijkt dan ook zo goed als onafwendbaar.

Antonio Nusa scoorde afgelopen weekend voor de U19 van Noorwegen een absolute wereldgoal. De aandacht voor de amper 17-jarige speler van Club Brugge schoot zo nog maar eens de hoogte in.

Al was de interesse al bijzonder groot. Volgens Goal.com heeft Manchester City zijn interesse volop op de youngster van Club Brugge gericht. Dat moet Club Brugge hoe dan ook een deal opleveren die het niet meer kan weigeren.

Nusa ligt bij Club Brugge nog onder contract tot midden 2025. Zijn huidige marktwaarde ligt op 4,5 miljoen euro, maar het mag duidelijk zijn dat Mannaert en Verhaeghe veel meer dan dat bedrag zullen willen binnenhalen.

Of Kevin De Bruyne deze zomer al een ploegmaat van Club Brugge erbij zal krijgen is echter nog uitkijken. Wellicht zal Manchester City nog even willen wachten, maar er kunnen ook nog andere ploegen opduiken om Nusa binnen te halen.