Analist begrijpt Tedesco niet na wissel: "Onverklaarbaar!"

Alles wat Domenico Tedesco aanraakte de afgelopen week leek in goud te veranderen. Toch waren er een paar experimenten waar vragen bij gesteld werden. Zo ook door Philippe Albert, analist bij La Capitale.

De voormalige verdediger zag Charles De Ketelaere invallen als diepe spits. Hij kwam erin voor Romelu Lukaku. En dat terwijl er met Loïs Openda nog een echte spits op de bank zat.

"Dat begrijp ik niet", zegt Albert aan La Capitale. "De Ketelaere mocht voor Openda invallen. Dat was voor mij onverklaarbaar. Openda moest bij zijn invalbeurt dan nog een rij lager gaan spelen."

"De Ketelaere wordt als spits gezien omdat hij daar bij Club Brugge speelde. Maar hij is geen echte spits. Hij is een creatieve speler die beter is als hij rond een centrumspits kan voetballen", vervolgt Albert. "Als spits moet hij te vaak zaken doen die hem minder liggen."