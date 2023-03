Mislukt bij Club Brugge en nu op de radar van FC Barcelona

Speelde in de Jupiler Pro League, maar dit werd geen succes. Tijdens het afgelopen WK was hij de revelatie van het tornooi en dit is en was FC Barcelona niet ontgaan.

In de zomer van 2019 kwam Sofyan Amrabat voor 2,5 miljoen euro over van Feyenoord. Het verhaal bij Club Brugge zou echter geen succes worden. De verdedigende middenvelder werd één seizoen later al verhuurd aan Hellas Verona. Met een kleine winst kon Club Brugge hem nog verkopen, maar het was vooral daar dat hij ontbolsterde. Zijn grote transfer richting Fiorentina voor 19,5 miljoen euro was een feit in de winter van 2021.

Zijn niveau ging alleen maar omhoog en de Nederlandse Marokkaan ontbolsterde zich op het WK in Qatar als één van de smaakmakers van de Marokkaanse nationale ploeg. Dit zorgde ervoor dat er de nodige interesse was afgelopen winter.

"Barça was bereid een goede transfersom te betalen", aldus Amrabat. "Ik hoopte echt dat de deal door zou gaan. Maar Fiorentina zei: 'nee, echt niet. Je bent een van onze belangrijkste spelers, we laten je nu niet gaan. In de zomer kunnen we een transfer bespreken. Als FC Barcelona komt opdagen, wil je de sprong wagen. En als Barcelona je niet koopt, dan doet iemand anders het wel.”