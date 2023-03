Tedesco laat onder meer de spelers van Genk hopen met duidelijke uitspraak

De Rode Duivels wonnen met 2-3 op bezoek bij grootmacht Duitsland. Een geslaagd begin zo voor bondscoach Tedesco. Die blikte ook al vooruit.

Domenico Tedesco heeft naast een nieuw systeem ook geloof, wilskracht en enthousiasme in de groep gekregen.

Maar er zal de komende weken en maanden nog genoeg werk aan de winkel zijn, beseft ook de bondscoach.

© photonews

In juni wacht onder meer een duel in Oostenrijk, opnieuw belangrijk met oog op kwalificatie voor het EK in Duitsland.

"Ik wil nog veel wedstrijden zien in aanloop naar 17 juni", aldus de bondscoach in zijn analyse na de 2-3 bij Duitsland.

Kiertje

"Van de jongens die hier waren, maar ook van de jongens die hier niet waren. Bakayoko en Lavia hoeven niet mijn laatste debutanten te zijn."

Slotsom: ook de spelers die er nu niet bij waren, hoeven nog niet meteen te wanhopen als ze goede vorm laten zien bij hun ploeg.