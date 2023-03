Engelse traditieclub én Belgische eersteklasser azen op Hoefkens: "Club Brugge heeft mijn toekomst niét geschaad"

Carl Hoefkens wacht sinds zijn gedwongen vertrek bij Club Brugge op een nieuwe uitdaging. Er passeerden al aanbiedingen, maar de voormalige verdediger heeft geduld.

Het Laatste Nieuws weet dat West Bromwich Albion aan Carl Hoefkens dacht om aan de slag te gaan als T1. De voormalige verdediger voetbalde tussen 2007 en 2009 immers voor The Baggies. Ook STVV denkt aan de voormalige coach van blauw-zwart om vanaf volgend seizoen over te nemen van Bernd Hollerbach.

“Het klopt dat ik aanbiedingen heb”, laat Hoefkens het achterste van zijn tong niet zien als het over zijn toekomst gaat. “Ik ben alleszins ambitieus. Ik denk alvast niet dat mijn toekomst geschaad is door mijn passage bij Club Brugge. Ik kijk vooruit en ik zal zien wat de toekomst voor mij in petto heeft.”