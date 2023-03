Ook Zulte-Waregem heeft blessurenieuws over zijn sterkhouder: "Nog even rond de tafel zitten"

Ruud Vormer staat dicht bij zijn terugkeer. Dat heeft trainer Frederik D'Hollander tijdens een persconferentie bevestigd.

Half februari brak Ruud Vormer zijn sleutelbeen. Hij stond voor een revalidatie van meer dan een maand, maar ondertussen gaf de medische staf van Zulte-Waregem hem groen licht: hij mag opnieuw wedstrijden spelen.

"Vormer is inderdaad medisch klaar om een wedstrijd te spelen", vertelde trainer Frederik D'Hollander op een persconferentie. "Maar hij trainde nog maar een weekje mee. Dus we moeten nog niet te hard van stapel lopen."

"Ik ga nog met Vormer rond de tafel zitten om te bespreken of we hem deze week al kunnen inzetten", ging D'Hollander verder. "Ik praat sowieso veel met hem, want Vormer is zo belangrijk voor de groep."

Er resteren Essevee en Vormer nog 4 wedstrijden om zich alsnog te redden. De 1e opdracht is vrijdag tegen Antwerp.