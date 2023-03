Vanhaezebrouck laat zich haarfijn uit over transfer Ngadeu en is kritisch voor het systeem

KAA Gent liet deze week Michael Ngadeu naar China vertrekken. Hein Vanhaezebrouck heeft zich nu uitgelaten over de zaak.

Michael 'Mike' Ngadeu was voor Vanhaezebrouck zijn beste en belangrijkste verdediger. In volle strijd om de vierde plek is het natuurlijk een aderlating om net die man te verliezen.

Een deal kon bijna niet worden vermeden voor de verdediger, die einde contract was in juni 2023 en flink kan cashen.

Kort houden

"We kunnen er veel over vertelllen, maar ik wil het kort houden", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie vrijdagmiddag.

"Hij was einde contract. Ik wilde hem hier graag houden, heel graag zelfs. Er was een periode waarin we grote contracten konden betalen, jaren en jaren na elkaar."

© photonews

"Nu is dat niet meer mogelijk, dus het werd lastig om hem te verlengen. Hij stond ook niet te springen om te vertrekken, maar we konden niet ingaan op zijn verwachtingen. We kunnen die contracten niet meer betalen."

"Dan komt er een financieel daadkrachtige club uit China en dan kan ik het wel begrijpen dat hij erop ingaat. Hij was ook liever hier gebleven om nog iets te laten zien tegen West Ham United en richting strijd om play-off 1."

Blessures

"Er kan ook veel gezegd worden dat er landen zijn waar een transferwindow open is tot april, waardoor andere clubs niets meer in staat zijn om nog iets binnen te halen. En nu staan we met de voldongen feiten dat we hem niet meer vervangen."

"We hebben deze winter ook al spelers laten vertrekken, zoals Owusu en Hanche-Olsen en Salah. We hebben meeval met Piatkowski en Orban dat ze het meteen goed doen, nu moeten we het opvangen met wie er al is. De blessures zijn nog niet van de baan."