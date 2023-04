🎥 Kevin De Bruyne trekt bloedvorm door bij Manchester City en doet Liverpool opnieuw stevig pijn

Manchester City heeft de topper tegen Liverpool gewonnen. Bij afwezigheid van Haaland eiste Kevin De Bruyne weer de aandacht op en toonde nog eens zijn bloedvorm.

Manchester City en Liverpool stonden behoorlijk onder druk voor hun onderlinge confrontatie. City moest winnen om de kloof met leider Arsenal niet groter te laten worden, Liverpool op de kloof met de top vier te kunnen dichten.

City was de betere ploeg, maar toch zette Mo Salah de bezoekers na 17 minuten al op voorsprong. Maar City zorgde nog voor het halfuur voor de gelijkmaker dankzij Haaland-vervanger Alvarez.

Meteen na de rust trok City de lijn gewoon door en De Bruyne rondde een mooi counter van de thuisploeg af. Gündogan zorgde na 53 minuten voor de 3-1 en een kwartier voor tijd zorgde Grealish voor de 4-1 eindstand na een assist van De Bruyne. Het klasseverschil was in tegenstelling tot andere groot tussen de twee ploegen.

City doet dus wat het moet doen, Liverpool is op de dool na de 7-0 overwinning tegen Manchester United. De kloof tussen de twee in het klassement is nu ook 22 punten, de top vier is weer wat verder weg voor Liverpool.

De goal en de assist van De Bruyne