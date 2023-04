Ex-Anderlecht-flop heeft nu ook zijn eigen 'vloek': "Je ziet wat het met me doet"

Michel Vlap, voormalige middenvelder van Anderlecht, heeft het moeilijk bij FC Twente. De middenvelder lijkt maar niet meer te kunnen scoren. Tegen Excelsior had hij weer een uitstekende kans, maar werd zijn schot gered door de doelman. Zijn ploegmaats spreken al over 'de vloek van Vlap'.

Vlap zelf begint er ook gefrustreerd door te geraken. Na het duel tegen Excelsior stond hij er als een geslagen hond bij. "Ik weet het niet, dit is ontzettend frustrerend", zei hij bij ESPN. "Ik ben niet iemand die zichzelf de put in gaat praten."

"Ik denk alleen wel dat je aan me kan zien dat het wat met me doet. Dit blijft even hangen nu. Je hikt ook tegen die eerste aan. Ik werk hard, ik train extra en probeer alles te doen om het maximale uit mezelf te kunnen halen. Op dit moment is het ook vechten tegen mezelf, ik denk dat ik te veel nadenk en het te graag goed wil doen."