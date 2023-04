Opmerkelijk! Antwerp liet perfecte vervanger voor Vincent Janssen de deur uitlopen

De laatste twee wedstrijden had Antwerp het op scorend gebied niet gemakkelijk zonder Vincent Janssen. Vorige zomer hadden ze de perfecte vervanger in huis, maar ze lieten hem vertrekken.

Omwille van een kuitblessure is Vincent Janssen er al twee speeldagen niet bij met Antwerp. Tegen Zulte Waregem konden ze gelukkig op Toby Alderweireld rekenen, maar tegen Sporting Charleroi liep het wel mis. Het is duidelijk dat de 'Great Old' het moeilijk heeft om zonder zijn aanspeelpunt vooraan te fungeren.

Tijdens de winterstop vertrok Bruny Nsimba en Michael Frey. Hierdoor is er geen zuivere spits meer voorhanden in de selectie. Nochtans was deze afgelopen zomer er nog wel.

Antwerp liet namelijk Emanuel Emegha vertrekken naar het Oostenrijkse Sturm Graz vorige zomer. De toen 19-jarige aanvaller vertrok bij Antwerp voor 1,5 miljoen euro nadat hij amper een halfjaar voordien was weggehaald bij het Nederlandse Sparta Rotterdam voor 2 miljoen euro.

Bij Antwerp kwam hij niet verder dan één wedstrijd waarin hij 22 speelminuten kreeg en niet tot scoren kwam. Bij Sturm Graz krijgt de aanvaller van 1.95m volop zijn kans. In 26 wedstrijden kon hij negen keer scoren en gaf vier assists. De laatste weken heeft hij helemaal zijn goede vorm gevonden want in zijn laatste vier wedstrijden kwam hij zesmaal tot scoren en gaf één assist.

Had Antwerp toch niet meer geduld moeten hebben met Emanuel Emegha?