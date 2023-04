Ex-bondscoach heeft er genoeg van: "Snap niet dat refs zo inconsequent kunnen zijn"

KRC Genk haalde het met 2-1 van OH Leuven in een pittig en interessant duel. En daar viel achteraf wel wat over te vertellen.

Zo was er ook heel wat te vertellen over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen in de wedstrijd tussen Genk en Leuven. Beide coaches waren achteraf niet tevreden over de arbitrage. En dat zegt eigenlijk ook wel weer veel over hoe het soms allemaal verloopt. © photonews "De scheidsrechter vond ik sowieso niet goed", is ook ex-bondscoach René Vandereycken streng in Het Nieuwsblad. Compenseren "In de eerste helft liet hij veel passeren, in de tweede helft gaf hij gele kaarten voor heel wat minder zware fouten." "Ik snap niet dat refs zo inconsequent kunnen zijn", is de strenge slotsom van Vandereycken. "Boterberg was aan het compenseren."