Oplossing gezocht of straks te veel weelde in Gentse aanval? "Ik keer terug naar Gent hé"

Voor sommige ploegen staat er nog veel op het spel in de laatste drie speeldagen. Voor andere teams is het zich slepen naar het einde.

Een van de teams die niet veel meer te winnen of te verliezen lijken te hebben is STVV. Al willen de spelers er bij de Kanaries nog steeds vol voor gaan.

Zo ook Gianni Bruno, die aan een prima seizoen bezig is met ondertussen toch al vijftien doelpunten voor STVV.

Nog drie en hij kan het clubrecord breken: "Ik wil er nog het beste van maken in die laatste drie wedstrijden", aldus Bruno bij Het Belang van Limburg.

En dan wenkt een terugkeer naar Gent, waar hij nog een jaar onder contract ligt. "Ik keer terug naar Gent inderdaad."

Gent

"Natuurlijk bestaat de kans dat er een transfer komt deze zomer", weet de aanvaller die door de Buffalo's werd uitgeleend.

Momenteel is er bij Gent aanvallende weelde en dus zou het zomaar kunnen dat er voor Bruno een oplossing gezocht dient te worden. Of kan hij een nieuwe kans krijgen in de Arteveldestad?