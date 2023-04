Vrijdag eindelijk een oplossing voor Belgenmop? "We worden weer uitgelachen met dit verhaal"

Voorlopig zitten we nog altijd met een klassement onder voorbehoud. We weten immers nog niet wie de punten van de wedstrijd Charleroi-KV Mechelen gaat krijgen of dat de match herspeeld moet worden. Philippe Albert vindt het alvast weer een Belgenmop.

Deze vrijdag verschijnt de zaak voor het BAS. KV Mechelen heeft geen zin om de stopgezette wedstrijd te herspelen en wil de drie punten nadat Charleroi-fans met vuurwerk op het veld smeten. "Ik hoop dat we snel een uitspraak krijgen... maar in feite had deze zaak al maanden geleden gesloten moeten zijn. We worden weer uitgelachen met dit verhaal", zucht Philippe Albert in La Capitale. Cercle Brugge, Anderlecht, OHL en Westerlo stelden zich allemaal benadeelde partij. "Als dit sneller was opgelost, zou iedereen nog gefocust zijn op de wedstrijden die nog te spelen zijn. Ik begrijp de aanpak van de clubs, die staan ​​nu bijna allemaal voor de BAS."