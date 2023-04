Club Brugge-icoon Birger Jensen is overleden op 72-jarige leeftijd

De blauw-zwarte familie is in rouw. Birger Jensen is vandaag op 72-jarige leeftijd overleden.

Birger Jensen leed al langer aan een slepende ziekte. Vandaag is een einde gekomen aan die strijd. Het 72-jarige icoon van Club Brugge is overleden. De Deense doelman stond tussen 1974 en 1988 onder de blauw-zwarte lat. Jensen speelde in totaal 394 wedstrijden voor Club Brugge. Hij bleef na zijn loopbaan in België wonen. Een icoon heeft ons verlaten... 😞 Rust zacht, Birger Jensen. ✨



🔗 https://t.co/MwPiIUYsRq pic.twitter.com/5mKHYOXngi — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 4, 2023 De redactie van Voetbalkrant.com wil via deze weg medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Birger Jensen, net als aan de volledige blauw-zwarte familie.