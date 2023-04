Moet Buffalo stap naar buitenland zetten om écht kans te maken? "Hij zou bij deze Rode Duivels ook zijn doelpunten maken"

Krijgen we er binnenkort opnieuw een Rode Duivel bij? Als het van Wim De Coninck afhangt zou het zeker mogen.

Dit weekend scoorde Hugo Cuypers opnieuw twee keer en daarmee is hij voorlopig topschutter in de Jupiler Pro League.

Met achttien doelpunten maakt hij indruk op jan en alleman. Maar voorlopig wel nog niet op Domenico Tedesco.

Of wordt dat in juni toch anders? "Hij is een atypische goalgetter en een echte ploegspeler", is Wim De Coninck vol lof in Het Nieuwsblad.

"De Rode Duivels? Ik geloof dat hij kans maakt, alleen is het als speler van een Belgische club moeilijker om international te worden."

"Hij zou met voldoende aanvoer ook bij deze Rode Duivels zijn doelpunten maken, daar ben ik zeker van", aldus nog De Coninck.

Maar mogelijk moet Cuypers daarvoor eerst de stap hogerop - naar het buitenland dus - maken. Zijn groeicurve is nog steeds steil, dat in ieder geval.