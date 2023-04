Ook Barcelona dropt bom in Spaanse voetbal: "Diepe woede, verontwaardiging en afschuw"

Barcelona ligt onder vuur voor de mogelijke omkopingszaak van scheidsrechters. Maar de Catalaanse topclub laat zich niet zomaar doen. Ze hebben nu ook de baas van La Liga aangeklaagd.

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse topcompetitie, zou volgens Spaanse media bewijs hebben overhandigd aan het parket waarin twee voormalige voorzitters van de Blaugrana onterecht zouden gelinkt worden aan de 'zaak-Negreira'.

Jose Negreira is de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie en zou via zijn bedrijf meer dan 6,5 miljoen euro ontvangen hebben van Barcelona. Dat zou duiden op omkoping en de UEFA liet ook al weten dat ze de zaak onderzoeken.

Volgens de krant La Vanguardia zou het parket echter valse bewijzen hebben gekregen en zou Tebas daarbij betrokken zijn. "De poging om onze club in diskrediet te brengen is schandalig. We wensen onze diepe woede, verontwaardiging en afschuw uit te spreken", schreven ze in een persbericht.

Barcelona eist ook publiekelijke excuses en het ontslag van Tebas. "We voelen ons slachtoffer van een lynchpartij in de media voor iets wat nooit gebeurd is. We hebben nooit scheidsrechters betaald."