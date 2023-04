Voormalig Anderlecht-trainer Bellamy zit volledig aan de grond en heeft raad voor alle voetballers: "Lopende bankautomaat"

Craig Bellamy vertrok bij Anderlecht omwille van een depressie. Intussen pikte Vincent Kompany hem weer op bij Burnley. En dat was nodig, want de voormalige topvoetballer zit volledig aan de grond.

Hij vertrouwde vooral de verkeerde personen. "Controleer alles en zorg ervoor dat de papieren van je adviseurs in orde zijn. Anders zit je in het Wilde Westen. Ik werd groot in een periode waar alles voor je gedaan werd, alles", zucht hij bij The Daily Mail.

"Dat is verkeerd en maakt je kwetsbaar. Neem je carrière zelf in handen. Je moet leren om te overleven want geld, dat is de duivel. Ik heb er nooit mee liggen pronken, maar vond het eerder een vergiftigd geschenk."

Een profvoetballer wordt volgens hem overal in het zak gezet. "Mensen rekenen je toch altijd te veel aan, want: Hij heeft toch genoeg, hij zal het niet voelen. Voor hen ben je een lopende bankautomaat. En dan help je ze, maar hoor je er nu niks meer van."