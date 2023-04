De Mil ziet dat Club Brugge aan het bijbenen is op Gent: "Het was bij ons een pijnpunt"

Club Brugge moet rekenen op een misstap van Gent de komende weken én zelf alles winnen. Coach Rik De Mil geeft echter aan dat hij absoluut niet naar de Buffalo's kijkt.

Onder De Mil is Club Brugge stilaan zijn oude vertrouwde zelve aan het worden. Had het geen idee geweest om hem direct na Hoefkens te laten overnemen. "Nee, ik heb geen spijt dat ik niet al vroeger kon overnemen om het recht te trekken. Want ik was er ook bij toen het minder ging, dus ik ben medeverantwoordelijk, al was het misschien in een andere rol", klonk het vandaag

Bij Club supporteren ze komend weekend ongetwijfeld voor Union om de drie punten te pakken tegen Gent. Zelf moeten ze vrijdag al aan de slag tegen Seraing. "Ik focus me niet op de tegenstander", zegt De Mil. "Gent zit in een goeie flow, maar wij moeten gewoon drie punten pakken en dan afwachten."

De Gentse aanval maakt wel veel meer indruk dan die van Club. "Ze hebben duidelijk aanvallende weelde, maar wij hebben ook veel kwaliteiten. Hun efficiëntie is groot en dat was bij ons een pijnpunt. We hebben hard gewerkt om daar beter in te worden en ook in die flow te geraken."

"Als je spitsen hebt zoals Gent, dat is een extra waarde, maar wij zijn daar naartoe aan het groeien. Ik zie dat het beter en beter gaat, maar dat komt ook omdat je als team beter speelt."