Steven Defour zet spelers van KV Mechelen op scherp voor bekerfinale tegen Antwerp

Steven Defour was in zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen OH Leuven niet mals voor zijn eigen spelers. Hij verwacht meer van hen en zeker met de bekerfinale tegen Antwerp in het vooruitzicht.

Voor de bekerfinale van 30 april speelt KV Mechelen nog driemaal. Dit weekend tegen OH Leuven en dan volgen de duels tegen AA Gent en Anderlecht. Nu dat de redding een feit is zou je dit kunnen beschouwen als oefenwedstrijden, maar zo wil de trainer van KV Mechelen het niet zien. “Ik hou niet van het woord ‘oefenmatch’. De bekerfinale is over drie weken. Als we nu matchen gaan spelen aan zeventig procent alsof het oefenmatchen zijn om niet gekwetst te geraken, dan gaan we niet alles op alles kunnen zetten. Natuurlijk is ons hoofddoel die finale, maar ik wil die laatste drie wedstrijden ook winnen.”

De laatste weken is het spelpeil van KV Mechelen een pak minder en Defour heeft dit ook opgemerkt. “Je ziet dat aan alles. Het aantal high intensity meters ligt veel lager dan vijf of zes weken geleden. Dat vind ik niet kunnen. Het was mentaal geen gemakkelijk seizoen voor de spelers, want we holden constant achter de feiten aan. Maar nu moeten ze honderd procent geven. Je wil toch met een goed gevoel naar de bekerfinale gaan? Tegen Club bijvoorbeeld zag ik te weinig druk en gewonnen duels. Die gelatenheid is niet wat ik gewoon ben van KV Mechelen”, wil Defour het anders zien.