Vier basisspelers Anderlecht doen mee aan ramadan, Riemer laat hen zelf de keuze wat ze doen, maar...

Deze week was er een foto te zien van hoe Majeed Ashimeru en Amadou Diawara na zonsondergang genoten van een stevige maaltijd bij Francis Amuzu. De drie doen net als nog twee van hun ploegmaats mee aan de ramadan. Maar welke invloed heeft dat op hun prestaties?

Brian Riemer denkt dat de inzinking van vorige week tegen Eupen ook te maken had met het vasten van sommige van zijn spelers. Niet toevallig stonden er vier (ook Moussa N'Diaye) aan de aftrap... "Kijk, ik denk aan dingen waar je iets aan kunt doen en die waar je niets aan kan doen...", aldus Riemer. "Dit is religie, dat respecteer ik."

Anderlecht probeert hen daarin te begeleiden, maar feit is dat niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang niet makkelijk is voor topsporters. "We gaan er zo goed en kwaad mogelijk mee om. We trainen wat later, er zijn maaltijden voorzien op hotel..."

"Of ze eten op matchdagen? Dat is hun beslissing, daar kan ik als coach niet op aandringen. Ze moeten doen wat ze denken dat best is, maar ik hou er wel rekening mee. Ik zag Liverpool-Chelsea en daar zat Mo Salah toch ook op de bank."

"Dat is - zonder dat ik Jürgen Klopp sprak - toch duidelijk ook om die reden. Hij kon waarschijnlijk geen 90 minuten spelen. Ik ga wel de dialoog met hen aan. Ik vraag wat ze gaan doen en van daaruit kijken we verder."