🎥 Oordeel zelf: Was strafschop tijdens Antwerp-Cercle Brugge terecht?

Antwerp ging pas in het slot over Cercle Brugge met een penaltydoelpunt van Toby Alderweireld. Al er over de fase die aanleiding gaf voor de penalty nog veel gepraat worden.

Stengs ging met Thibo Somers in duel aan de rand van de 16 en verloor de bal. Eerst leek er -letterlijk- niets aan de hand. Tot Bram Van Driessche zo'n drie minuten later naar het VAR-scherm geroepen werd. Na enkele herhalingen oordeelde Van Driessche: strafschop voor Antwerp. Achteraf was er veel om te doen bij de Cercle-aanhang, die zich geflikt voelen en zelfs een bepaald complot insinueren. Maar oordeel vooral zelf. Was de strafschop terecht? ⚠️︱De bal gaat op de stip na een VAR-interventie! 🖐️📺 #ANTCER pic.twitter.com/AieQQabAlT — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 9, 2023

