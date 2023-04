'Club Brugge heeft naast Deila nog een andere coach van concurrent op het oog'

De zoektocht naar een coach is volop bezig bij Club Brugge. En daarbij wordt ook gedacht aan coaches van de concurrentie.

Ole Gunnar Solskjaer, Andrea Pirlo en Dino Topmöller zijn de drie internationale topnamen die de ronde doen.

Maar er was ook het gerucht dat Club Brugge graag Ronny Deila zou gaan weghalen bij Standard de Liège.

En nu wordt er aan nog een coach van de concurrentie gedacht. "Karel Geraerts wordt ook al genoemd", aldus Peter Vandenbempt bij Eleven Sports.

Wesley Sonck pikte in: "Hij doet het goed bij Union, dus eigenlijk is dat geen verrassing." Rest de vraag of Union hem wil laten gaan naar een concurrent.

Opvolger De Mil

Zolang de nieuwe coach niet gevonden is, zal het ongetwijfeld nog heel spannend blijven en van de geruchten blijven gonsen.

Rik De Mil heeft nog twee speeldagen om Club Brugge in play-off 1 te loodsen, volgend seizoen lijkt hij geen T1 meer te zijn bij blauw-zwart.