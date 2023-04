Brugse jongeling maakt balans op van zijn coaches en is héél streng: "Hij keek niet om naar de jonge gasten"

De toekomst is aan de jeugd bij Club Brugge. En er is meer dan alleen maar Jorne Spileers, zoveel is duidelijk.

Ook Cisse Sandra lijkt eindelijk opnieuw aan de oppervlakte te komen. Hij kreeg als 17-jarige zijn debuut onder Philippe Clement tegen Seraing en PSG in december 2021. Daarna ging het met ups en downs, nu lijkt hij op 19-jarige leeftijd nieuwe kansen te gaan krijgen. En te grijpen. © photonews "Schreuder gaf me veel vertrouwen, onder Hoefkens kreeg ik niet te veel kansen meer. Maar ik begrijp dat", aldus Sandra in Het Nieuwsblad. "Hij stond zelf ook zwaar onder druk. Niets tegen hem dus, want hij was belangrijk voor mijn ontwikkeling en ik snap hem ergens." Mentaal lastig En toen kwam Scott Parker: "Dat was mentaal lastig. Parker keek niet naar de jonge gasten om. Nu heb ik eindelijk nog eens langer dan een kwartier kunnen spelen." Het moge duidelijk zijn: zelfs als Club Brugge play-off 1 niet haalt, dan is Rik De Mil een verademing geweest voor de jonkies.