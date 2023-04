Er staat nog veel op het spel in Jupiler Pro League - de scenario's voor de laatste twee speeldagen op een rij

Nog twee speeldagen en de Jupiler Pro League zit erop. En dus wordt het alle hens aan dek stilaan. Wat staat er nog op het spel? De scenario's.

Leidersplaats

KRC Genk telt 71 punten, Union staat op 69 punten en Antwerp op 66 punten. Genk speelt nog tegen Anderlecht en op Charleroi en heeft aan 4 op 6 op doelsaldo altijd genoeg voor de leidersplaats.

De winnaar van de reguliere competitie is sowieso zeker van (het laagste ticket voor) Europees voetbal. Union heeft met Seraing en Kortrijk wel een makkelijker programma en kan dus nog profiteren, Antwerp kan enkel in theorie nog regulier kampioen worden.

Play-off 1

KAA Gent (55 punten) staat nog steeds in polepositie voor de top-4. Het speelt nog een match in Mechelen en tegen Oostende en met 6 op 6 zijn ze altijd zeker van play-off 1.

Voor Club Brugge (55) wordt het zaak om beter te doen dan KAA Gent. Door een gewonnen wedstrijd minder hebben ze het niet meer in eigen handen. Winst tegen Westerlo en Eupen is een minimum.

Standard (52) heeft na de zege tegen Genk ook nog een kansje op play-off 1, maar speelt nog tegen Charleroi en OH Leuven en moet minstens vier punten meer pakken dan Gent. Dat zien we niet meer gebeuren. Westerlo (49) kan enkel met twee reuzenzeges nog de top-4 halen, dat is dus enkel in theorie.

Charleroi (47) kan mits winst in de eventuele inhaalwedstrijd tegen Mechelen ook nog aanspraak maken op play-off 1, maar ook dat is meer in theorie dan in praktijk.

Play-off 2

Gent of Club Brugge (55), Standard (52) en Westerlo (49) lijken klaar voor play-off 2. Westerlo heeft nog Club Brugge op het programma staan, maar ook het gedegradeerde Seraing. Charleroi (47) speelt nog tegen Standard en Genk, ook geen simpel programma. Misschien kan de match tegen Mechelen nog van pas komen - daarover beslist het BAS woensdag.

Anderlecht (46) verloor dure punten tegen Westerlo. Het moet nog naar Genk en thuis tegen Mechelen aan de bak en hoopt dat Charleroi geen inhaalwedstrijd krijgt. Cercle Brugge (44) speelt tegen STVV en Zulte Waregem hun laatste troeven uit, voor OH Leuven (42) en STVV (42) kan het enkel in theorie nog.

Zulte Waregem

Degradatie

Mechelen (33) en Kortrijk (31) zijn officieel gered, Seraing (19) is zeker van degradatie. Eupen (28) heeft de beste kaarten om zich te redden, maar speelt nog tegen Zulte Waregem en Club Brugge.

Zulte Waregem (24) moet 6 op 6 halen tegen Eupen en Cercle Brugge, hopen dat Eupen niet wint van Club Brugge en dat Oostende (24) geen 6 op 6 haalt tegen Leuven en Gent. Oostende moet dan weer rekenen op Zulte Waregem.