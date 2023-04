Veeg uit de pan: "Als ik dat hoor, dan ligt de lat bij Anderlecht wel héél laag hoor"

RSC Anderlecht pakte een puntje tegen Westerlo en moet zo toch vrezen voor play-off 2. Mag het wat meer zijn?

Door het 0-0 gelijkspel tegen Westerlo heeft RSC Anderlecht het voorlopig niet meer in eigen handen voor play-off 2.

En dus zal het de laatste twee speeldagen alle hens aan dek zijn en dat met een moeilijk programma voor de boeg.

"Als ik hoor dat Riemer toch tevreden was? Dan ligt de lat in Anderlecht blijkbaar toch heel erg laag hoor", is Marc Degryse kritisch in Het Laatste Nieuws.

Het seizoen van Anderlecht zou er binnen twee weken dus wel eens kunnen opzitten, al is er volgens Degryse nog één extra kans.

Conference League

"De Conference League. Als ze de halve finales halen, dan kunnen ze een verlengstuk breien aan hun seizoen na 23 april."

"En tegen AZ Alkmaar zijn ze niet kansloos volgens mij. Ze maken een goede kans, denk ik. Sinds de kwalificatie tegen Lazio pakte AZ 1 op 9."