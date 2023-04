Ideale moment voor transfer van Lukebakio komt eraan, Jupiler Pro League als optie

Dodi Lukebakio schitterde bij de Rode Duivels. Bij Hertha Berlijn loopt het moeizaam, met een voorlaatste plaats in de Bundesliga.

In 2019 kwam Dodi Lukebakio bij Hertha Berlijn aan. Hij tekende toen een contract tot medio 2024, waardoor het voor hem deze zomer een ideaal moment is om een transfer te maken. Zeker ook gezien de degradatieplek van zijn ploeg.

De marktwaarde van Lukebakio ligt op 12 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar het lijkt weinig aannemelijk dat de Duitse ploeg daar genoegen mee zal nemen. Voor onze landgenoot is een transfer meer dan een optie.

“Of ik erover nadenk? Neen zeggen zou een leugen zijn”, is Lukebakio duidelijk bij La Tribune. “Het is echt geen gemakkelijke situatie. Het heeft niets te maken met de nationale ploeg. Het is niet makkelijk om onderin de competitie te spelen.”

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League is een optie, maar geen enkele ploeg zal dat geld op tafel wil leggen. Lukebakio ziet RSC Anderlecht zeker als een mogelijkheid, ook al kreeg hij er geen echte kans, maar niet op korte termijn.

“Natuurlijk is dat mogelijk. Het zou mooi zijn. Het is mijn favoriete club. We zullen zien wat er gebeurt. Of ik rancuneus ben? Nee, dat woord zou ik niet gebruiken. Zo is het leven. Ik denk gewoon dat het een plezier zou zijn om daar terug te gaan, het is thuis.”