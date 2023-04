OFFICIEEL Ajax heeft na meer dan een jaar een opvolger voor Marc Overmars

Sven Mislintat treedt bij Ajax in dienst als directeur voetbalzaken. Daarover hebben Ajax en de Duitser overeenstemming bereikt. Hij tekent in Amsterdam een contract dat formeel loopt van 19 mei 2023 tot en met 30 juni 2026.

Mislintat (Dortmund, 5 november 1972) werkte van 2006 tot 2017 achtereenvolgens als hoofd scouting en hoofd betaald voetbal bij Borussia Dortmund. Vervolgens trad hij in Engeland in dienst bij Arsenal, als head of recruitment. In 2019 keerde hij terug naar de Bundesliga, waar hij als sportief directeur bij VFB Stuttgart aan de slag ging. In november van het afgelopen jaar verlengde Mislintat zijn contract daar niet, nadat hij kenbaar had gemaakt op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging.

Sinds het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 werd de vacante functie van directeur voetbalzaken bij Ajax ingevuld door de technisch managers Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar. Huntelaar blijft technisch manager en gaat aan Mislintat rapporteren.

Algemeen directeur Edwin van der Sar: "Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen. Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd. Sven voldoet aan het profiel en hij maakte vanaf de eerste gesprekken in februari een hele goede indruk op ons. Daarbij komt dat hij een manier van werken heeft die past bij deze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan nieuwe successen van Ajax."

Mislintat: "Sinds Edwin mij in februari belde met de vraag of ik geïnteresseerd was om directeur voetbalzaken te worden, stopte ik de gesprekken met andere partijen. Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs. Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden en ik zie het als mijn plicht om de club zo goed mogelijk te dienen."