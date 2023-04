Patrick Goots ziet één groot voordeel voor Antwerp in bekerfinale en play-offs

Royal Antwerp FC won afgelopen weekend met de hakken over de sloot van Cercle Brugge. Toch ziet Patrick Goots een groot voordeel bij The Great Old.

Het was niet verwonderlijk volgens Patrick Goots dat de winning goal van Royal Antwerp FC tegen Cercle Brugge opnieuw heel laat viel. Dat bewijst volgens hem dat The Great Old helemaal klaar is voor de eindstrijd van dit seizoen.

“De 2-1 tegen Cercle viel pas na de 85ste minuut en zo zie je nog maar eens dat de ploeg van Mark van Bommel die hoge intensiteit 90 minuten lang kan volhouden”, vertelt de analist aan Gazet van Antwerpen.

Er kwam geen paniek in de rangen en Antwerp bleef zijn eigen spel spelen. “Ze maakten het toch weer onnodig spannend. En de zege kwam er na een eigen doelpunt en een penalty die weinig mensen in het stadion hadden opgemerkt.”

Een pluspunt, maar er zijn ook nog kopzorgen opgedoken tijdens de voorbije matchen. “Op fysiek vlak is Antwerp klaar om de bekerfinale en de play-offs aan te vatten, maar het offensieve compartiment laat het in de zone van de waarheid nog te vaak afweten. Dat is toch de rode draad van de voorbije weken.”