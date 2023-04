9 op 24 maar Wouter Vrancken is duidelijk: "Lukt dat niet, dan is er alleen teleurstelling"

Racing Genk moet zich herpakken na een 9 op 24 in de competitie. De competitieleider ontvangt zondag dan ook nog Anderlecht.

Na een 61 op 71 heeft Genk nu een 9 op 24 gepakt in de laatste weken. Het voetbal was wel nog goed, maar het ontbrak vooral aan efficiëntie voor doel.

Toch is coach Wouter Vrancken niet van plan om zijn filosofie te veranderen. "We gaan nu niet ineens alles omgooien. Betonvoetbal? Ik zou niet weten hoe het moet", zei hij op zijn persconferentie.

Koppositie kwijt?

Toch begrijpt Vrancken dat de resultaten niet goed waren de voorbije weken. "Voetbal is enkel maar leuk als je wint. Lukt dat niet, dan is er alleen teleurstelling", zei hij nog. Voor het eerst sinds half oktober kan Genk zijn koppositie verliezen als het verliest van Anderlecht en Union wint van Seraing.

De oplossing van Vrancken om dat te voorkomen is simpel. "Zorgen dat we onze twee resterende matchen winnen. Alleen dan zijn we 100 procent zeker dat we de reguliere competitie als leider afsluiten."