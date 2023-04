Bernd Storck komt met verrassende uitspraak over zijn persoonlijke toekomst

Bernd Storck heeft het andermaal geflikt. De trainer slaagde er opnieuw in om een club in degradatiezorgen in de Jupiler Pro League te houden.

Hij heeft al een aardige reputatie opgebouwd over ploegen in de hoogste klasse te houden en met KV Kortrijk is hij daar opnieuw in geslaagd. Toen hij aangesteld werd, was dat de enige bedoeling die de club had.

“Bij mijn contractbespreking ging het enkel over de redding. De fans zagen me misschien aan als ‘de redder’ toen ik hier toekwam, maar daar is toch niks mis mee? Ik had het bij Cercle en Moeskroen al gekund, waarom zou dat hier dan niet lukken?”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Maar Stock wil nu wel degelijk bij KV Kortrijk blijven volgend seizoen en wellicht hadden velen daar niet op gerekend. Wellicht ook KV Kortrijk niet.

“Wat ik Kortrijk nog kan bijbrengen volgend seizoen mocht ik blijven? Ik ben niet enkel een coach die een team kan redden. Ik kan ook voor stabiliteit zorgen binnen een club. Waarom zou ik Kortrijk niet naar een tiende positie kunnen brengen? Alles hangt ook af van de eigenaar en de transfers. Ik ben niet enkel een degradatiecoach.”