'KAA Gent en KRC Genk dwarsbomen plannen van RSC Anderlecht op transfermarkt'

Op de zomermercato is het nog eventjes wachten, maar alle clubs uit de Jupiler Pro League zijn al duidelijk op zoek naar versterking voor volgend seizoen.

RSC Anderlecht volgt al enkele weken Michal Skoras. De 23-jarige flankaanvaller is momenteel aan de slag bij Lech Poznan en doet het daar bijzonder goed.

Volgens lokale media zaten er donderdag in het duel van Poznan tegen Fiorentina, met 1-4 verloren door de ploeg van trainer John van den Brom, ook scouts van KAA Gent en KRC Genk in de tribune.

Geen goed nieuws dus voor paarswit, maar de concurrentie is bijzonder groot. De Poolse club verwelkomde nog heel wat andere scouts, o.a. van Ajax, Borussia Dortmund en Union Berlin.

Dat belooft dan ook niet veel goed en het is ook uitkijken of Skoras met al die interesse zelf wel de nodige belangstelling heeft om in de Jupiler Pro League te komen voetballen.