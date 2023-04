Rik De Mil heeft een duidelijke boodschap over Roman Yaremchuk

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 16 miljoen euro voor Roman Yaremchuk, maar vorig weekend ontbrak hij in de kern tegen Seraing.

Geen blessure was er in het spel om Roman Yaremchuk vorige week uit de kern van Rik De Mil voor het duel tegen Seraing te houden. Ook onder de derde trainer van het seizoen loopt het voor hem bijzonder moeilijk.

De Mil weerlegde in ieder geval enkele verhaaltjes die de ronde doen. “Ik lees soms dat Roman niet genoeg zou werken. Dat klopt helemaal niet. Hij traint ’s middags zelfs bij om beter te worden”, zegt de coach van Club Brugge.

De Mil ligt dan ook toe waarom hij Yaremchuk niet in de selectie opnam. “Op het einde van de dag is de concurrentie hier enorm zwaar en moeten we moeilijke keuzes maken. Dan bekijken we wie het beste heeft gepresteerd, of wie nodig is om de tegenstander te verslaan.”

Het is dan ook uitkijken of De Mil zijn spits dit weekend wel nodig heeft voor de moeilijke verplaatsing richting Westerlo. Club Brugge kan echter geen steek meer laten vallen en moet ook rekenen op een misstap van KAA Gent om alsnog in play-off 1 te geraken.