Club Brugge richt vizier ook al op volgende jaargang: 'Onderhandelingen goede kant uit'

Bij Club Brugge hebben ze het vizier ook al op de toekomst staan. En daarbij komen ook transferonderhandelingen hoog op het prioriteitenlijstje te staan.

Tegen KVC Westerlo wil Club Brugge opnieuw (even) in de top-4 gaan postvatten, na dit seizoen zal de focus op de volgende jaargang komen te liggen.

Maar ondertussen wordt er ook al nagedacht over bepaalde contracten. Daarbij zou nu ook Nick Shinton blijven.

Hij leek eerder op weg naar een transfer, omdat hij als derde doelman niet veel tot spelen toekomt bij de A-kern.

Maar bij Club NXT doet hij het voorlopig wel goed en veelvuldig en volgens Gazet van Antwerpen verlopen de onderhandelingen goed.

Onderhandelingen

Het gaat in ieder geval de goede kant uit en dus zou Shinton wel degelijk 'gewoon' kunnen blijven rijpen bij blauw-zwart.

De 21-jarige Brit heeft in de pikorde Mignolet en Bursik voor zich, twee doelmannen die in principe ook in Jan Breydel blijven.