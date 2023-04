Hans Vanaken wijst op cruciaal punt voor het ontslag van Carl Hoefkens

Carl Hoefkens werd eind vorig jaar ontslagen bij Club Brugge. Een zet die niet iedereen meteen had zien aankomen.

Het ontslag van Carl Hoefkens kwam enigszins onverwacht. Club Brugge had een historische campagne in de groepsfase van de Champions League neergezet, maar had het in de Jupiler Pro League bijzonder moeilijk om mee te draaien aan de top.

Het ontslag van Carl Hoefkens leidde tot de aanstelling van Scott Parker, maar ook dat bleek geen groot succes. Zo lijkt het meer en meer alsof Hoefkens te weinig krediet kreeg, want na zijn ontslag zakte de ploeg alsmaar verder weg.

“Het is niet mijn taak om daarover te beslissen. Maar als je het achteraf bekijkt: misschien wel”, vertelt Hans Vanaken daarover aan Het Nieuwsblad. “De groep stond nog volledig achter Carl.”

Vanaken voelde echter ook dat er cruciale momenten aankwamen en dat de club op een of andere manier een ultimatum had gesteld. “Op een bepaald moment voel je wel dat het lastig wordt voor de coach. Na die bekernederlaag tegen STVV, bijvoorbeeld.”