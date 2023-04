't Is onrustig aan Zee: "Get your head out of your ass!"

Voor de wedstrijd van de laatste strohalm tegen OH Leuven hebben de supporters van KV Oostende duidelijk gemaakt wie ze verwijten voor de sportieve malaise.

Het bestuur - en CEO Gauthier Ganaye in het bijzonder - werd op de korrel genomen. "Ganaye out", was de duidelijke boodschap. En dan waren er nog met "No Ambition", "No Money" en "No policy, no results".

Geen beleid, geen resultaten... Daar slaan ze misschien wel de nagel op de kop. Naar verluidt is Ganaye vandaag ook in het stadion. Dat is niet altijd het geval en zeker tijdens de week werd hij dikwijls gemist op de club.

Maakt hij vandaag ook de degradatie mee? Het antwoord kennen we straks. Ganaye: "Acties spreken luider dan woorden. Get your head out of your ass", viel er ook nog te lezen.

© photonews