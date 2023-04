Bataille schiet met scherp naar ex-ploeg na degradatie KV Oostende

Jelle Bataille speelt sinds de zomer van 2021 bij Antwerp maar de rechtsachter heeft natuurlijk zijn roots in West-Vlaanderen.

Bataille werd bijna 24 jaar geleden geboren in Oostende en speelde op een goede 2 jaar na zijn hele jeugd bij KV Oostende. Daar maakte hij in 2017 ook zijn debuut op het hoogste niveau.

Na tien jaar zit het verhaal van KV Oostende er echter op in de Jupiler Pro League. "Doet toch wel pijn want mijn hart ligt wel bij Oostende", klinkt het bij Bataille die één grote schuldige noemt. "De familieploeg zoals we die kennen is voorbij sinds de Amerikaanse overnemers toekwamen. Dat is het enige dat ik erover zal zeggen", was hij kort maar scherp.

Bataille gaf die reactie bij Elven Sports nadat hij net met Antwerp 1-0 gewonnen had van KV Kortrijk, een verdiende overwinning. "Zoals de voorbije weken hadden we wat last om te scoren maar we hadden wel genoeg overwicht. Laat ons hopen dat we nog wat dichter kunnen kruipen in het klassement om dan vol voor de titel te gaan in de play offs", klonk het nog.