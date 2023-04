Speelt KRC Genk leidersplaats kwijt? "Er is iets in de ploeg geslopen"

Vanmiddag spelen KRC Genk en RSC Anderlecht tegen elkaar. Voor beide ploegen een mustwin, met het oog op het klassement.

Genk wil zijn leidersplaats niet kwijtspelen aan Union SG, terwijl RSC Anderlecht moet winnen om in de top acht te eindigen. Het belooft dan ook een heel pittig duel te worden.

Racing Genk heeft geen gemakkelijke periode achter de rug, met uiteindelijk slechts vijf punten uit vijf wedstrijden. Al was het volgens analiste Imke Courtois ook een beetje te verwachten.

“Sint-Truiden en Cercle Brugge zijn niet de makkelijkste verplaatsingen en op Standard was er die discussie over de wissel die aansleepte”, vertelt ze in De Zondag.

Want er is volgens haar wel degelijk wat aan de hand bij Genk. “Het is niet zo dat hun spel al wekenlang ondermaats is, maar het momentum is wat weg bij Genk. Ik denk wel dat er iets in de ploeg is geslopen van: laat die Champions Play-offs nu maar zo snel mogelijk beginnen.”

Het enige grote verschil is dat KRC Genk van titelfavoriet geëvolueerd is naar titelkandidaat. Drie ploegen komen normaal nog in aanmerking voor de hoofdprijs van dit seizoen.