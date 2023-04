'Nieuwe linksachter van RSC Anderlecht komt uit Spanje'

RSC Anderlecht moet deze zomer aardig wat nieuwe pionnen aantrekken. Het gonst dan ook van de transfergeruchten over paarswit.

Een nieuwe linksachter is een must voor RSC Anderlecht. Op basis van de bezoekjes die de scouts van paarswit uitvoeren kan gekeken welke ploeg in welke spelers interesse heeft.

Op het Twitteraccount van Scouts Attending staat dat een scout van Anderlecht de wedstrijd tussen Real Oviedo en Lugo bijwoonde, zo goed als zeker om Abel Bretones te bekijken.

De 22-jarige linksachter ligt nog tot 2026 onder contract bij Oviedo, maar hij zou er deze zomer kunnen vertrekken. Zijn marktwaarde wordt geschat op 600.000 euro.

Een echte linksachter is er niet bij Anderlecht, nadat het in de wintermercato de transfer van Harry Toffolo van Nottingham Forest in het water zag vallen.