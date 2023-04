Patrick Goots velt zijn oordeel: "Zij pakken de achtste plaats"

Wie pakt de achtste plaats en speelt zo de Europe Play-Offs? Analist Patrick Goots is alvast duidelijk voor wie dat stekje zal zijn.

De achtste plaats na de reguliere competitie in de Jupiler Pro League zal op de laatste speeldag beslist worden. Sporting Charleroi, RSC Anderlecht en Cercle Brugge zijn nog in de running.

Volgens analist Patrick Goots zal dit beslist worden in het West-Vlaamse duel tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge. Goots weet als geen ander wat degradatievoetbal is.

“Al die tegenslagen, week na week, dóén wat met een speler. Maar de stress die de spelers van Eupen en Zulte Waregem nu ervaren, stijgt naar een ongekend niveau”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De euforie bij Waregem was groot na de zege in Eupen, begrijpelijk ook voor Goots. “Essevee greep een waterkans, maar toch vrees ik dat ze het niet zullen halen. Cercle is nog in de running voor de top acht en verdient deelname aan de Europa Play-offs. Daarom vermoed ik dat ook Anderlecht naast de top acht zal grijpen.”