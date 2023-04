Een wedstrijd interessanter maken? Hier kan Eleven en de Jupiler Pro League uit leren

Je kan veel veranderen aan het voetbalspel om het interessanter of sneller te maken. Je kan ook een wedstrijd op een andere manier interessanter maken. Namelijk door heel de wedstrijd de scheidsrechter te volgen. Dit hebben ze gedaan in Frankrijk.

De Franse scheidsrechter, Thomas Leonard, werd heel de wedstrijd tussen Toulouse en Olympique Lyon gevolgd door een camera. Tegelijkertijd kon je alle communicatie horen tussen hem, de spelers en zijn staf. De wedstrijd herbekijken door de ogen van de scheidsrechter? Dit zou wel eens een meerwaarde kunnen zijn voor de Jupiler Pro League.

