Spaanse krant heeft wel héél verrassend nieuws: Barcelona wil spits uit Belgische eerste klasse

De zomer komt naderbij en dus beginnen de transfergeruchten stilaan aan te zwengelen. Maar wat het Spaanse Sport vandaag weet te melden, is wel héél verrassend. Barcelona zou immers in Gent willen aankloppen.

Tja, op dit moment kan dat dus maar over één man gaan: Gift Orban. De Spaanse krant weet dat Barcelona twee spitsen volgt momenteel: Rasmus Hojlund van Atalanta en... Orban. De 20-jarige Nigeriaan heeft in korte tijd héél veel indruk gemaakt in de Belgische eerste klasse en op het Europese toneel.

Momenteel zit hij aan 9 goals in 9 matchen in de competitie. In de Conference League heeft hij er ook al vijf in vijf wedstrijden. Gent haalde hem voor 3,3 miljoen, maar zag zijn marktwaarde al stijgen naar om en bij de tien miljoen.

Maar als Barcelona komt aankloppen, kan je natuurlijk altijd iets meer vragen... Al blijft het wel afwachten, want het is wel vreemd nieuws. Minder dan een jaar geleden speelde hij nog in de Nigeriaanse competitie en vier maanden geleden zat hij nog bij Stabaek.